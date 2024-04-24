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        Haberler Televizyon Zirvenin değişmeyen adı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'

        Zirvenin değişmeyen adı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle, her salı olduğu gibi adını zirveye yazdırdı. Bahar'ın gerçekleri öğrenmesiyle heyecanın doruğa çıktığı bölümde, dramatik sahnelerin güçlü anlatım dili övgü dolu yorumlar alırken; oyunculuk performansları ise izleyenleri büyüledi. Hastanedeki çekim telaşı sırasında gelişen olaylar, ekran başındakileri kahkahaya boğarken; Bahar'ın duygu yüklü sahneleri ve ince ince işlediği intikam planı yeni bölüme damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:49
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        Zirvenin adı yine 'Bahar'
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle, her salı olduğu gibi adını zirveye yazdırdı. Dün akşam hem ekranlarda hem de sosyal medyada 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' rüzgarı esti ve dizi, tüm kategorilerde yine birinci oldu.

        ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 10'uncu bölümü AB grubunda 14.10 izlenme oranı 39.18 izlenme payı, ABC1 20+’da 13.89 oranı 34.71 izlenme payı, Total’de ise 10.59 izlenme oranı 28.93 izlenme payı elde ederek zirvenin sahibi oldu.

        Bahar’ın gerçekleri öğrenmesiyle heyecanın doruğa çıktığı bölümde, dramatik sahnelerin güçlü anlatım dili övgü dolu yorumlar alırken; oyunculuk performansları ise izleyenleri büyüledi. Hastanedeki çekim telaşı sırasında gelişen olaylar, ekran başındakileri kahkahaya boğarken; Bahar’ın duygu yüklü sahneleri ve ince ince işlediği intikam planı yeni bölüme damgasını vurdu.

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        İzleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı #Bahar etiketi 11 saat TT listesinde yer alırken, yayınlandığı günden itibaren oyunculuk performansıyla alkış toplayan Demet Evgar, 6 saat 25 dakika boyunca TT listesindeydi. İzleyenlerin aynı anda hem çok kızdığı hem de çok güldüğü Timur ise 4 saat 20 dakika TT listesinde yer aldı. Ayrıca Bahar’ın Timur’un eşi olduğu ortaya çıkınca, verdikleri tepkilerle çok konuşulan Seren 6 saat 5 dakika, Doruk ise 5 saat 35 dakika boyunca gündem konusu oldu.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        ‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Timur’un Peran Vakfı Bağış Gecesi’nde Bahar’la evli olduğunu açıklaması şok etkisi yarattı ve bu açıklama herkesin kendi cephesinde farklı yankılar buldu.

        “Oyun mu oynuyoruz, tamam, başlayalım!”

        Timur’un bu eyleminden sonra iyice şüphelenen Bahar, Timur’u takip ederek Rengin’in evine gitti. Timur, kendini affettirmeye çalışırken aniden Rengin’e sarıldı ve onları Bahar gördü. Uzun süredir içini kemiren şeylerin gerçek olduğunu anlayan Bahar, “Oyun mu oynuyoruz, tamam, başlayalım!” diyerek, intikam planları için ipuçları toplamaya başladı.

        Reha Hoca, ekip toplantısında hastane için tanıtım filmi çekileceğini duyurdu. Tanıtım filminde bir aile olduklarını vurgulamak isteyen Reha Hoca, özellikle Bahar ve Timur’un hikayesinin bu film için uygun olacağını söyledi ve onlardan karı koca olarak birlikte çalışmanın avantajları/dezavantajları üzerine röportaj vermelerini istedi.

        Bahar ve Timur’un röportajı;

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        Çekim ekibi bir yandan hastanenin tuhaf anlarına şahit olurken, gizlice buluşan Timur ve Rengin’i de kayıt altına aldılar. Görüntüleri gören Timur, aynı kaydın Evren’de de olduğunu öğrenince, Bahar’ın hastalığını bahane ederek Evren’den onları silmesini istedi. Umay’dan, Timur’un Bahar’ı aldattığını öğrenen Nevra; öfkeden deliye döndü. Nevra hem geçmişte kalbi benzer bir sebeple kırıldığı için hem de evi kaybetmemek için, Timur’un karşısında yer aldı. Timur’a Rengin’le ilişkisini bitirmesini söyleyen Nevra, ondan çocuklarını bu aileyi kurtarmak istediğine inandırmasını ve Bahar’a özen göstermesini istedi. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken, Bahar onun için büyük bir sürpriz hazırladı. Timur, geceyi Bahar’la baş başa geçireceğini düşünürken; ondan gelen telefonla panik oldu. Bahar, Rengin’in kendisiyle buluşmak istediğini söyleyip Timur’a restoranın adresini verdi. Timur ve Rengin’e bir oyun oynayan Bahar, önce onları aynı restoranda buluşturdu, sonra üzerinde “Bundan sonra hiç ayrılmamanız dileğiyle…” yazan bir mavi orkide gönderdi. Bahar’ın her şeyi öğrendiğini anlayan Timur, eve gidince hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Bahar, tüm anılarını yakıp “Herkes her şeye yeniden başlayacak!” diyerek evi ve Timur’u terk etti.

        İşte bölümün final sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?
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