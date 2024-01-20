Zirvenin değişmeyen adı; 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1 20+’da 10.99 izlenme oranı ve 26.35 izlenme payı, AB grubunda 10.85 izlenme oranı ile 30.51 izlenme payı, Total grubunda 8.16 izlenme oranı 19.63 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci sıradaki yerini korudu. Sosyal medyada her hafta olduğu gibi yankı bulan dizi; Kızılcık Şerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat X’in TT listesinde yer alarak Cuma gününe damga vurdu.

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ABDULLAH KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yayınlanan bölümde neler oldu?

'Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan bölümünde; Pembe’nin kumpasına uğrayan Alev, Abdullah’ın kendisine inanmadığını görünce ona haber vermeden yurt dışına gitti. Büyük üzüntü yaşayan Alev, Almanya’ya yakın arkadaşına giderek uzaklaşmak istedi. Alev’e ulaşamayan Abdullah, Pembe ile yüzleşerek şikayetini geri çekmesini istedi. Pembe ise bunun karşılığında Abdullah’tan açtığı boşanma davasını geri çekmesini istedi. Alev’in suçsuz olduğundan emin olan Doğa ise Fatih’in uyarılarına aldırış etmeyerek Pembe’ye boyun eğmedi.

“Boşanma davasından vazgeçeceksin”

Sürükleyici bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide, şirkette yenilik yapmak isteyen Ömer, Abdullah’la karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Yönetim kurulunu toplayan Ömer, Fatih ve Mustafa’nın da oylarıyla Abdullah’ın yerine geçerek yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Alev ile yaşadığı ilişki nedeniyle hem çocuklarının hem de kardeşinin ona karşı geldiğini düşünen Abdullah ilk kez Ömer’le tartıştı.

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İlişkilerini resmiyete dökmek isteyen Ertuğrul ise Kıvılcım’dan olumlu bir yanıt alamadı. Kıvılcım ve Ertuğrul’un ilişkilerinin akıbeti büyük merakla beklenirken Ömer, Görkem’e ulaşmayı başararak onu daha yakından tanımak istedi.

Yeni kurduğu şirkette umduğundan fazla kazancı kısa sürede kazanan Umut’un, Nursema ve ailesini kutlama yemeğine çıkararak yeni durumunu göstermek istemesi, Fatih’in tepkisini çekti. Yaşadığı basit bir ağrı sebebiyle doktora giden Mustafa yapılan tetkikler sonucunda hiçbir zaman baba olamayacağını öğrendi. Nilay ve bebeğinden uzaklaşan Mustafa büyük bir şok yaşadı.

Mustafa’yı şoke eden haber;

Alev’i, çocuklarını ve kardeşi Ömer’i kaybettiğini düşünen Abdullah yaşadığı büyük üzüntüye daha fazla dayanamadı. Kalbini tutarak yere yığılan Abdullah bölümün final sahnesine damga vurdu.

İşte bölümün final sahnesi;

MUSTAFA, NİLAY’A BOŞANMA DAVASI AÇIYOR

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

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Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında kalp krizi geçiren Abdullah’ı bulan Ömer, onu hastaneye yetiştirmeye çalışırken aynı zamanda suçluluk duyuyor. Gözü yaşlı ekrana gelen Alev, ailesine isyan ederken, Ertuğrul’la bir davete katılan Kıvılcım, Ömer’i Görkem’le birlikte görüyor. Mustafa’nın Nilay’a “Boşanıyorum senden, o bebeğin benden olmadığını biliyorum!” sözleri ise ailede adeta bomba etkisi yaratıyor.

'Kızılcık Şerbeti’nin 48'inci bölüm tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.