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Ziya Selçuk'tan son dakika lise sınavları açıklaması! Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise sınavları ile ilgili son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Tam kapanma ile birlikte yüz yüze eğitim askıya alınmış ve tüm sınavlar ertelenmişti. Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığından ve Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar...

Ziya Selçuk'tan son dakika lise sınavları açıklaması! Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları ne zaman?

Bakan Ziya Selçuk "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" dedi.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" dedi. Sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Sınavl tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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