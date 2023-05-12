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İHA

Kayseri'de yaşlı kadın, ziyarete geldiği oğlunun evinde ölü bulundu

Olay Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Oğlunu ziyarete geldiği öğrenilen E.Y. (79), yakınları tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde E.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.