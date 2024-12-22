Ziyech'in kapısında sıraya girdiler
Galatasaray'dan ayrılacağı hakkında iddialar ortaya çıkmaya başlayan Hakim Ziyech'e Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler olduğu aktarıldı
Fichajes'i haberine göre; Galatasaray ve Ziyech, sözleşmenin devre arası transfer döneminde feshedilmesi konusunda anlaşmaya varabilir.
İTALYANLAR TAKİPTE
İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Cagliari, Como 1907 ve Venezia'nın Faslı yıldızı renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
PREMIER LEAGUE YOLCUSU OLABİLİR
Ayrıca İngiltere'nin en üst liginde mücadele eden Ipswich Town ve West Ham United'ın da 31 yaşındaki yetenekli oyuncuyu transfer etmek istediği kaydedildi.