Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tottenham'ı konuk etti. İngiltere'de 1-0 biten ilk maçın rövanşında Tottenham'a 3-2 yenilerek finale çıkamayan Hollanda ekibinin iki yıldızı ise sahadaki 20 kişiden farklı bir durumdaydı.

Ajax'ın iki Faslı oyuncusu Hakim Ziyech ile Noussair Mazraoui, dini inançları gereği Ramazan Ayı nedeniyle oruçlarını tuttu. İki futbolcu da mücadelenin ilk düdüğü çalındıktan yaklaşık 24 dakika sonra oruçlarını açmak için saha kenarına geldi.

Maçın oynandığı Amsterdam'ın yerel saatine göre iftar, mücadelenin oynandığı saate denk gelince Mazraoui yedek kulübesine 24. dakikada gelerek yiyecek aldı ve sahaya geri döndü. Aynı anlarda Hakim Ziyech de orucunu açtı.

Hollanda Futbol Federasyonu, Ramazan Ayı öncesinde yaptığı açıklamada futbolcuların, ibadetlerini sezon sonrasına ertelemesi yönünde bir açıklama yaparken Ajax bu kararı futbolcularına bırakmıştı. Hollanda ekibi yaptığı açıklamada "Oruç tutup tutmamak oyuncularımızın alacağı bir karar ve biz karışamayız. Eğer oruç tutmak isterlerse diyetisyenlerimiz ona göre bir düzenleme getirecek" demişti.