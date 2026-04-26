        Ziynet Sali'den Jennifer Lopez açıklaması: Yıllarca benzetildik - Magazin haberleri

        Ziynet Sali'den Jennifer Lopez açıklaması

        Görünümüyle dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e benzetilen Ziynet Sali, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 12:41
        "Yıllarca benzetildik"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ziynet Sali, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. 29 Nisan'da 50'nci yaşına girecek olan Sali için sahnede erken doğum günü sürprizi yapıldı. Arkadaşları, Sali için Muğla'da 2 bin fidanlık hatıra ormanı yaptırdı.

        Doğum günü pastası hatıra ormanının sertifikasının şekliyle yapılan Ziynet Sali, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Şarkıcıyı izlemeye gidenler arasında Kıbrıs'ta yaşayan ailesi de vardı. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Şarkı söylemekle iletişim kurmayı seviyorum" dedi.

        "EŞİMİN BEĞENMESİ TEK BAŞINA YETERLİ"

        Kısa süre önce saçlarını sarıya boyatan Sali, yeni imajıyla ilgili ise "Eşim (Erkan Erzurumlu) çok sevdi ve beğendi. Eşimin beğenmesi tek başına yeterli. Herkes çok beğeniyor ama eşiniz beğenmezse gidip boyatırım. Eşi beğenince insanın içi rahat ediyor. Ben alışamadım, elim saçımda... Başka bir kadın gibi geliyor, hoşlanmadım. Haftaya eskiye dönebilirim. Değişim iyidir. Hızlı bir çağ yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Şarkıcı, doğum günü için de "Nisan güzeldir. Baharın başlangıcı ve doğanın uyanışı... Yeni başlangıçların habercisidir, seviyorum. En sevdiğim bahar ayında doğmuşum" dedi.

        Sali, "Yaş almak sizi mutlu ediyor mu?" sorusuna, "Çok mutlu ediyor. İnsan kendiyle daha iç içe ediyor, kendi içine dönüyor. Kendinle barışıyorsun. Yaş aldıkça içindeki çocuğu mutlu etme yoluna daha çok gittim" yanıtını verdi.

        "YÜZLERE YAPILAN ESTETİK KEŞKE BEYNE DE YAPILSA"

        Ziynet Sali, "Yerli ve yabancı şarkıcı olarak kimleri beğeniyorsunuz?" sorusuna, "Hepiniz 'Jennifer Lopez' dememi bekliyorsunuz. Çok güzel kadın... Yıllarca benzetildik. Ben daha karakteri olan ve omurgası olanları seviyorum. O da karakteristik biri... Dış görünüş nedir ki? İstediğin kadar güzel ol için kötüyse hiçbir şeye yaramaz. Beyin estetiği olsa güzel olur. Akıllı, güçlü ve zeki kadın severim. Yüzlere yapılan estetik keşke beyine de yapılsa... Müzik ve sanatta estetiktir" diye cevap verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mezar taşı gerginliği

        Konya'da CHP Konya İl Teşkilatı'nda 'mezar taşlı' gerginlik

        #ziynet sali
        #Jennifer Lopez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı