Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ziynet Sali, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. 29 Nisan'da 50'nci yaşına girecek olan Sali için sahnede erken doğum günü sürprizi yapıldı. Arkadaşları, Sali için Muğla'da 2 bin fidanlık hatıra ormanı yaptırdı.

Doğum günü pastası hatıra ormanının sertifikasının şekliyle yapılan Ziynet Sali, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Şarkıcıyı izlemeye gidenler arasında Kıbrıs'ta yaşayan ailesi de vardı. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Şarkı söylemekle iletişim kurmayı seviyorum" dedi.

"EŞİMİN BEĞENMESİ TEK BAŞINA YETERLİ"

Kısa süre önce saçlarını sarıya boyatan Sali, yeni imajıyla ilgili ise "Eşim (Erkan Erzurumlu) çok sevdi ve beğendi. Eşimin beğenmesi tek başına yeterli. Herkes çok beğeniyor ama eşiniz beğenmezse gidip boyatırım. Eşi beğenince insanın içi rahat ediyor. Ben alışamadım, elim saçımda... Başka bir kadın gibi geliyor, hoşlanmadım. Haftaya eskiye dönebilirim. Değişim iyidir. Hızlı bir çağ yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, doğum günü için de "Nisan güzeldir. Baharın başlangıcı ve doğanın uyanışı... Yeni başlangıçların habercisidir, seviyorum. En sevdiğim bahar ayında doğmuşum" dedi.

Sali, "Yaş almak sizi mutlu ediyor mu?" sorusuna, "Çok mutlu ediyor. İnsan kendiyle daha iç içe ediyor, kendi içine dönüyor. Kendinle barışıyorsun. Yaş aldıkça içindeki çocuğu mutlu etme yoluna daha çok gittim" yanıtını verdi.

"YÜZLERE YAPILAN ESTETİK KEŞKE BEYNE DE YAPILSA"

Ziynet Sali, "Yerli ve yabancı şarkıcı olarak kimleri beğeniyorsunuz?" sorusuna, "Hepiniz 'Jennifer Lopez' dememi bekliyorsunuz. Çok güzel kadın... Yıllarca benzetildik. Ben daha karakteri olan ve omurgası olanları seviyorum. O da karakteristik biri... Dış görünüş nedir ki? İstediğin kadar güzel ol için kötüyse hiçbir şeye yaramaz. Beyin estetiği olsa güzel olur. Akıllı, güçlü ve zeki kadın severim. Yüzlere yapılan estetik keşke beyine de yapılsa... Müzik ve sanatta estetiktir" diye cevap verdi.

