Ziynet Sali: Saygıdan dolayı koştum

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Genco Erkal'ın 'İmparator' adlı oyunu İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. Gösteriyi izlemeye gelenler arasında çok sayıda ünlü isim vardı. Ziynet Sali de 'İmparator'u izlemeye gidenler arasındaydı.

"SAYGIDAN DOLAYI KOŞTUM"

Tiyatroya son dakika yetişen Sali, "Kıbrıs Konsolosluğu'ndan arkadaşlarımla birlikte geldik. Çok büyük bir Genco Erkal hayranıyım, çok heyecanlıyım. Harika bir tiyatro olacak eminim. Tiyatroda saygıdır; bir dakika bile beklenmez, bekletilmez. O yüzden saygıdan dolayı koştum. Oyunu bekletmeyim, duayeni sahneye çıkarken görmek istedim. İngiliz stilinde şapkamı taktım, geldim. Martta yeni bir imaj yaratıcağım" dedi.