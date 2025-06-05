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        Haberler Bilgi Gündem Zonguldak bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 6 Haziran 2025 Zonguldak bayram namazı saati vakti

        Zonguldak bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 6 Haziran 2025 Zonguldak bayram namazı saati vakti

        Zilhicce ayının 10. gününe denk gelen Kurban Bayramı'nın namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini paylaşmasının ardından Zonguldak bayram namazı saati belli oldu. Peki, Zonguldak bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 6 Haziran Cuma Zonguldak bayram namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:48
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        6 Haziran Kurban Bayramı'nın ilk günü tüm cemaat sabah saatlerinde bayram namazı kılacak. Bu kapsamda Zonguldak olmak üzere tüm illerde bayram namazı saatleri araştırılıyor. İşte, 2025 Zonguldak Kurban bayram namazı saati ...

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        ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

        Kurban Bayramı namazı, bayramın ilk günü yani 6 Haziran Cuma günü kılınacak.

        Zonguldak bayram namazı saati: 05.55

        İL, İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet edilirken "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" denir ve sonra imamla birlikte hareket edilerek şu şekilde kılınır:

        1. REKAT

        İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        Gizlice Sübhaneke okunur.

        Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        İkinci rekate kalkılır.

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        2. REKAT

        İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

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