Batan 'Kafkametler' gemisi mürettebatı için Kabotaj Bayramı'nda denize çelenk bırakıldı

ZONGULDAK’ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023’te batan ‘Kafkametler’ gemisinin cenazesine ulaşılan 5 ve 226 gündür kayıp olan 7 mürettebatı için batığın olduğu bölgeye çelenk bırakıldı. Kent merkezinde ise römorkörlerle su gösterisi yapıldı.

Kentte, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl merkezinde, protokol üyelerinin de içinde bulunduğu römorkör, denize açıldı. Römorkörler ve sahil güvenlik unsurlarıyla su gösterisi yapıldı. Bu sırada demir bölgesindeki Tamara isimli yük gemisi de korna çaldı. Römorkörlerle yapılan su gösterisini Uzunmehmet Camisi’nin avlusundakiler, ilgiyle izleyip cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.