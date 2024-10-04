'Oruç Reis' sismik araştırma gemisi Somali'ye yola çıktı

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesi Filyos Limanı'nda bulunan Sismik Araştırma gemisi ‘Oruç Reis’, 7 ay boyunca görev yapacağı Somali’ye gitmek için yola çıktı.

Mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, Sakarya Gaz Sahası Filyos Limanı'nda demirli bulunan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Somali’de kara ve açık deniz bloklarında sismik veri toplama faaliyetlerini toplamak için Filyos Limanı'ndan hareket etti. 87 metre uzunluğunda, 23 metre genişlik ve 34 metre yüksekliğindeki ‘Oruç Reis’ sismik araştırma gemisi, Türk mühendisler tarafından inşa edildi. Gemi, jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışmalar yapmak için özel olarak dizayn edildi. Gemide görev alan mürettebatın tamamı Türk personelden oluşurken, sismik veri toplama süreçlerinde görev yapıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) uhdesinde gerçekleştirilecek Somali görevi kapsamında her biri yaklaşık 5 bin kilometrekarelik 3 ruhsat sahasında çalışma yapılacak. Oruç Reis Gemisi'ne Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi, Ataman Takip Gemisi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki fırkateyn eşlik edecek. Oruç Reis'in Somali'de 7 aylık görevi sonrasında toplanan veriler Ankara'da bulunan TPAO Veri İşlem Müdürlüğü'nde değerlendirilecek. Elde edilen veriler olumlu sonuç verdiği takdirde sondaj çalışmalarına geçileceği öğrenildi. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yarın saat 11.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçeceği bildirildi.