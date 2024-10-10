Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Ormanda kaybolan kadın, ekipler tarafından bulundu

        ZONGULDAK'ta defne yaprağı toplamak için gittiği ormanda kaybolan Hayriye Akbaba (78), jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması ile sağ bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormanda kaybolan kadın, ekipler tarafından bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta defne yaprağı toplamak için gittiği ormanda kaybolan Hayriye Akbaba (78), jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması ile sağ bulundu.

        Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Kokurdan Mahallesi'ndeki ormana dün defne yaprağı toplamaya giden Hayriye Akbaba, geri dönmedi. Yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. JASAT ve arama kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmalar Kül Barajı mevkisinde yoğunlaşırken, güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Ekiplerin yoğun çabaları ile Hayriye Akbaba, bulundu. Kontrol amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Akbaba'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın bulundu
        Zonguldak'ta ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın bulundu
        Zonguldak'ta tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Zonguldak'ta tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Eski sevgilisi öğretmeni 6 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 16 yıl hapis
        Eski sevgilisi öğretmeni 6 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 16 yıl hapis
        AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Feyyaz Öz getirildi
        AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Feyyaz Öz getirildi
        Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
        Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa