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        Zonguldak'ta kripto varlık dolandırıcılığına ilişkin 1 tutuklama

        ZONGULDAKmerkezli soruşturmada 'kripto varlık yatırım vaadi' ile 1 milyon 186 bin liralık dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ev hapsine çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:15
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        Zonguldak'ta kripto varlık dolandırıcılığına ilişkin 1 tutuklama
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        ZONGULDAKmerkezli soruşturmada 'kripto varlık yatırım vaadi' ile 1 milyon 186 bin liralık dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ev hapsine çarptırıldı.

        Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformu üzerinden 'kripto varlık yatırım vaadi' ile vatandaşları dolandıran 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından 9 Ekim'de İzmir ve Karaman'da yapılan eş zamanlı baskınlarla Y.A. (27) ile G.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyon 186 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklanırken, Y.A. ev hapsi cezası verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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