Zonguldak'ta kripto varlık dolandırıcılığına ilişkin 1 tutuklama

ZONGULDAKmerkezli soruşturmada 'kripto varlık yatırım vaadi' ile 1 milyon 186 bin liralık dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ev hapsine çarptırıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformu üzerinden 'kripto varlık yatırım vaadi' ile vatandaşları dolandıran 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından 9 Ekim'de İzmir ve Karaman'da yapılan eş zamanlı baskınlarla Y.A. (27) ile G.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyon 186 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklanırken, Y.A. ev hapsi cezası verildi.