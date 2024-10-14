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        Arıza yapınca sürüklenen balıkçı teknesini Sahil Güvenlik kurtardı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde arıza nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesindeki Emin İntepe, Akcakoça Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 23:31 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:35
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        Arıza yapınca sürüklenen balıkçı teknesini Sahil Güvenlik kurtardı
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        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde arıza nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesindeki Emin İntepe, Akcakoça Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesinde meydana geldi. Balıkçı Barınağı’ndan denize açılan belediye personeli Emin İntepe, balık avlamak isterken teknesinin motorunda arıza meydana geldi. İntepe, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Ereğli ve Akçakoca Sahil Güvenlik Ekipleri Karadeniz açıklarında arama çalışması başlattı. Zor durumdaki balıkçıyı Sahil Güvenlik ekipleri bularak karaya getirdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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