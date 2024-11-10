Zonguldak'ta, Ulu Önder Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde kent genelinde törenler düzenlendi. İl protokolü, jandarma ve polis ile vatandaşlar, Valilik binasındaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla kentte adeta hayat durdu. Araçlarından inenler, Atatürk fotoğrafına dönerek saygı duruşunda bulundu. Törenler, İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi. Törene katılanlar, daha sonra Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

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