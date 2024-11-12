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        Kamyonla çarpışacak endişesiyle lokomotiften atlayan yeni evli işçi öldü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir fabrikada 3 gün önce kullandığı lokomotifin kamyona çarpacağını zannederek lokomotiften atlayan İbrahim Demircan (27) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:17 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:20
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        Kamyonla çarpışacak endişesiyle lokomotiften atlayan yeni evli işçi öldü
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, bir fabrikada 3 gün önce kullandığı lokomotifin kamyona çarpacağını zannederek lokomotiften atlayan İbrahim Demircan (27) hayatını kaybetti. Demircan’ın 1 ay önce fabrikada işe başladığı ve 20 gün önce evlendiği öğrenildi.

        Olay, 9 Kasım’da Ereğli ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın demiryolları işletmesinde manevracı olarak göreve başlayan İbrahim Demircan, kullandığı lokomotifin bir kamyona çarpacağı endişesine kapıldı. Panik ve korku yaşayan Demircan, mesai arkadaşı Turgay Yılmaz ile birlikte lokomotiften atladı. Lokomotif ise kamyona çarpmadan durdu. Atlayışın ardından yaralanan Demircan ile Yılmaz, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede, başına darbe aldığı ve beyninde ödem oluştuğu belirlenen Demircan, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Hastanede 3 gün yaşam mücadelesi veren Demircan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer işçi Yılmaz ise gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

        YENİ İŞE GİRMİŞ, YENİ EVLENMİŞTİ

        İbrahim Demircan’ın bir ay önce yeni işçi alımlarında işe girdiği ve 20 gün önce de evlendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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