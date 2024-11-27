Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Zonguldak'ta 3 binden fazla aydınlatma armatürünü yeniledi

BAŞKENT EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Zonguldak’ta kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 3 bin 355 trafo, 3 bin 365 aydınlatma armatürü ve 16 bin 695 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Zonguldak’ta yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde toplamda 3 bin 365 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 128 pano, 59 trafo ve 127 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 466 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.