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        Zonguldak'ta Suriyeli öğrencilerden kutlama

        ZONGULDAK'ta Suriyeli öğrenciler zafer kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:20
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        Zonguldak'ta Suriyeli öğrencilerden kutlama
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        ZONGULDAK’ta Suriyeli öğrenciler zafer kutlaması yaptı. Kutlamada acı kahve ve tatlı ikram edilirken zılgıt eşliğinde Arapça şarkılar söylendi. Ayrıca zafer işaretinin yanında bozkurt işaretinin yapılması ve ‘Dombra’ şarkısının ‘Recep Tayyip Erdoğan’ versiyonu çalındı.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde eğitim gören Suriye uyruklu öğrenciler, ülkelerinde muhaliflerin kazandığı zaferi kutlamak için Rektörlük binası yanında toplandı. Öğrenciler, Yeni Suriye Bayrağı ve mücadelenin önemli isimlerinin yer aldığı pankart açarak çevredekilere tatlı ikram etti. Kutlama boyunca Arapça slogan atıp şarkılar söyleyen gruba kadınlar zılgıt çekerek destek verdi. Gösteri yapan grup zafer işaretinin yanında bozkurt işaretinin yaptı ve ve ‘Dombra’ şarkısının ‘Recep Tayyip Erdoğan’ versiyonu çalındı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren kutlama boyunca havaya şeker atılırken Suriye’ye özgü acı kahve de ikram edildi.

        'ÜLKEME GİDİP YENİDEN İHYA EDECEĞİZ'

        10 yıl önce DAEŞ tehdidi nedeniyle Türkiye’ye göç eden İnşaat Mühendisliği öğrencisi Muhammet Ali Elmaşi (25), “Suriye’de doğduk doğalı tabi olmak istemediğimiz bir parti, BAAS partisi vardı. Şu an hislerimi anlatamıyorum, bugün gerçekten rüya mıdır, gerçek midir inanamıyoruz. Dedem de Hafız Esad dönemini yaşadı, babam da Beşar Esad dönemini yaşadı. Ben de korkuyordum, Esad’ın oğlunun dönemini yaşayacağız. Çok şükür, bugün tüm Esad ailesinden BAAS rejiminden kurtulmuş bulunmaktayız. Bu zaferi sadece Suriye mazlumlarına değil, dünyadaki tüm mazlumlara armağan ediyoruz. Liseyi burada bitirdim, mühendisliği burada kazandım. Burada bitirmeyi düşünüyorum ama inşallah bitirir bitirmez ülkeme gidip yeniden ihya edeceğiz. 2011’den daha güzel yapacağız inşallah. Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Biz buraya gelirken Türk milletine güvenerek geldik, bizleri utandırmadılar. Bize yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah Türkiye’nin desteğiyle, dost halklarla Suriye’yi yeniden imar edeceğiz. 10 yılı aşkın bir süre 3 milyondan fazla mülteci durumuna düştük. Ama inşallah gelecek dönemlerde mülteci olarak değil, bir akrabasına ziyarete gelmiş gibi olacak. Dostlarımız var, kız alıp vermişliğimiz oldu burada. Ben buraya geldiğimde 15 yaşındaydım, şimdi 25 yaşındaydım. Burayı özleyeceğiz ama bu özlem artık 2 vatana olacak, hem Suriye’ye hem de Türkiye’ye.” dedi.

        'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ'

        Tıp öğrencisi Diana Alhasan (20), “Gelecek rejimin daha iyi olacağını umuyoruz. Komşu ve diğer Arap ülkelerinin bu zulümden kurtulmasını umuyoruz. Tabii ki eski haline ya da ona yakın bir durum iyileşirse, nakil gibi işlemleri yapacağız. Kimsenin ülkesi gibi rahat edeceği bir yer yoktur değil mi? O yüzden durumlar eski haline döndüğünde geri döneceğiz inşallah. Türkiye’ye de teşekkür ederiz, bizi bu süre boyunca misafir etti.” diye konuştu.

        SURİYELİ PROFESÖR GÖZYAŞI DÖKTÜ

        BEUN İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan ve iç savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyeli Prof. Dr. İzzet Seyidahmet de kutlamaları görünce, boynuna Yeni Suriye Bayrağı asarak gözyaşlarıyla kalabalığa yaklaştı. Öğrencilerin karşılayıp sarıldığı ‘hocaları’ kutlama boyunca gözyaşı dökerek sevinç yaşadı. Grup daha sonra olumsuzluk yaşanmadan dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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