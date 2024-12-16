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        Cesedi yanmış halde bulunan Afgan madencinin iş arkadaşlarından 'böbrek' iddiası

        ZONDULDAK'ta ormanda yanmış cesedi bulunan kaçak maden ocağı çalışanı Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani (50) ile birlikte çalışan 2 kuzen, çektikleri video ile kendilerine zorla 'bir şey görmedikleri' yönünde ifade verdirildiğini belirtip, olay günü yaşananları anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:50
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        Cesedi yanmış halde bulunan Afgan madencinin iş arkadaşlarından 'böbrek' iddiası
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        ZONDULDAK'ta ormanda yanmış cesedi bulunan kaçak maden ocağı çalışanı Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani (50) ile birlikte çalışan 2 kuzen, çektikleri video ile kendilerine zorla 'bir şey görmedikleri' yönünde ifade verdirildiğini belirtip, olay günü yaşananları anlattı. Şu an İran'da bulunan ve çektikleri videoyu Nourtani'nin eşine gönderen 2 kuzen, kaçak madende böbrek pazarlığı yaşandığını anlattı. Eşinin böbreği için öldürüldüğünü iddia eden Kamergül Meliki, "Şu ana kadar kocamı böbreği için öldürdüğünü düşünüyordum, bu video ile emin oldum" dedi.

        Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cesedin kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım 2023’te öldüğü tespit edilirken, ailesinin ceset bulunmadan önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Afgan madencinin cenazesi, geçen yıl 11 Kasım'da toprağa verildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak ocağın jandarma tarafından olaydan 4 gün önce kapatıldığı ancak sahiplerinin sonrasında tekrar açtığı belirlendi. Kaçak ocak, olayın ardından imha edilerek kapatıldı.

        3'Ü TUTUKLU 6 SANIK HAKKINDA DAVA

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de 'olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri ifade edildi. Vezir Mohammad Nourtani'nin hayatını kaybettikten sonra yakıldığına değinilen iddianamede, 3'ü tutuklu, 6 sanık hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Otopsi ve Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda cesedin bazı kısımlarının kömürleşecek kadar yandığı belirtilerek, "İleri derece yanık nedeniyle mide, sol böbrek, pankreas ve bağırsaklar tefrik edilemedi" ifadeleri yer aldı.

        ARKADAŞLARINDAN VİDEO

        Nourtani ile o dönem birlikte kaçak madende çalışan, şu an İran'da olan kuzenler Anmet Ahmedi ve Ahmet Ahmedi, video çekerek ölen madencinin eşi Kamergül Meliki'ye gönderdi. Kuzenler, videoda kendilerine zorla 'bir şey görmedikleri' yönünde ifade verdirildiğini belirterek, Nourtani'nin ocak içinde kavga ettiğini duyduklarını öne sürdü. Afgan madenciler, videoda Nourtani'nin böbreğine 10 bin dolar teklif geldiğini ancak kendisinin 30 bin dolar istemesi nedeniyle teklifi kabul etmediğini söylediğini anlattı.

        'RAHMETLİ 30 BİN İSTEMİŞ, ONLAR 10 BİN DEMİŞ'

        Daha önce mahkemede eşinin böbreği için öldürüldüğünü iddia eden Kamergül Meliki, kendisine yollanan video ile şüphelerinden emin olduğunu söyledi. Meliki, "Rahmetli ile bir böbrek pazarlığı yapmışlar. Rahmetli 30 bin istemiş, onlar 10 bin demiş. Rahmetli, iş arkadaşlarına anlatmış. Çünkü onlar da biliyormuş, duymuşlar. Rahmetli yukarıda, arkadaşları aşağıdaymış. Diyafondan tartışma sesi duymuşlar. Yukarı 3 kez gitmeye çalışmışlar, onlar da izin vermemişler. Arkadaşları da gitmemiş. Sorduğumda 'bilmiyoruz' dediler. 'Başımız belaya girmesin, sınır dışı olmayalım' diye bir şey dememişler. Olaydan 1 ay sonra polis bunları sabah 05.00'te evlerinde yakalayıp, kampa götürüyor ve zorla sınır dışı olmuşlar. Onlar Afganistan'dan İran'a geçince, görüp duyduklarını video ile bana anlattılar. Şu ana kadar kocamı böbreği için öldürdüğünü düşünüyordum, bu video ile emin oldum" dedi.

        Kamelgül Meliki, olayı anlatan işçilerin videosunu avukatı aracılığıyla Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunup, ifadelerinin alınmasını talep edecek. Mahkemenin talebi kabul etmesi durumunda adli yardımlaşma yöntemi ile 2 işçinin İran'daki büyükelçilikte ifadeleri alınacak.

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