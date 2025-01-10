Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        18 üniversite, kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele için çalışma yapacak

        ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) 12 üniversitenin rektörü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un katılımıyla Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 üniversite, kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele için çalışma yapacak
        ABONE OL

        ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEUN) 12 üniversitenin rektörü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un katılımıyla Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Oruç’un girişimleriyle şekillenen kadın ve çocuğa yönelik şiddeti önlemeye dair akademik çalışmaların yapılması için üniversiteler arasında protokol imzalandı.

        BEUN’da Rektörlük Senato Salonu’nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bilecik Şey Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Karatekin Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir yer aldı.

        Üniversitelerin iş birliğini arttırmak ve ortak akıl ile çalışmalar yapmak amacıyla düzenlenen toplantıda Oruç’un girişimleriyle, kadın ve çocuğa yönelik şiddeti önleme konulu çalışmaların yapılması masaya yatırıldı. 12 üniversitenin rektörü bu kapsamda hazırlanan protokolü imzalamasıyla birlik üyesi 18 üniversite bu konuda ortak çalışmalar yapacak.

        Kadın ve çocuğa yönelik şiddetin gündem olduğu dönemde, Külliye’deki rektörler toplantısında; rektörler ile kahve içerken böyle bir çalışma fikrinin ortaya çıktığını anlatan Saadet Oruç, “Sayın rektörlerimizi kahveye davet ettim. O dönem, kadın ve çocuk cinayetleri gündemdeydi. Bu konuda saha araştırması çok önemli, akademiye çok önemli görevlerin düştüğünü düşünüyorum. Ülkemizin belli bir bölgesindeki birtakım sosyal sorunlar, sadece kadın, çocuk cinayetleri değil; diğer konularda da farklı bölgedeki bir üniversite saha araştırmaları ve istatistik araştırmasında önemli bir rol oynayabilir. İmzalanacak protokolün çok önemli sonuçları olacağını düşünüyorum” dedi.

        Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin dönemsel başkanı Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, daha önce BEUN’da yapılan benzer konudaki bir çalıştayı genişleterek üniversiteler birliğine yaymayı planladıklarını belirterek, “Sadece kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet bağlamında değil kadın ve aile üzerine daha geniş bir perspektifte, belki daha da yolda olgunlaşacak, birlikte neler yapabiliriz kısmı. İşbirliği, güç birliği yapacağız. Hepimizin artık mottosu haline gelen ‘birbirimizden öğrenerek gelişiyoruz’ diye; gerçekten üniversitelerimizin çok öne çıkan yanları var. Ülkemiz için de bir model olabilir, farklı üniversitelere yaygınlaştırılması için. Bu kapsamda bir protokol çalışmaları yapıldı” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Mahsur kaldığı ağaçtan kurtardığı kedi, itfaiyecinin kucağından inmedi
        Mahsur kaldığı ağaçtan kurtardığı kedi, itfaiyecinin kucağından inmedi
        Baskın yapan polisi fark eden şüpheliler, uyuşturucuyu klozete attı
        Baskın yapan polisi fark eden şüpheliler, uyuşturucuyu klozete attı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Zonguldak'ta 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        2 çocuk annesi evinde ölü bulundu
        2 çocuk annesi evinde ölü bulundu
        Zonguldak'ta bol miktarda avlanan balık tüketiciyi de balıkçıyı da sevindir...
        Zonguldak'ta bol miktarda avlanan balık tüketiciyi de balıkçıyı da sevindir...