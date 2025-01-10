18 üniversite, kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele için çalışma yapacak

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEUN) 12 üniversitenin rektörü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un katılımıyla Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Oruç’un girişimleriyle şekillenen kadın ve çocuğa yönelik şiddeti önlemeye dair akademik çalışmaların yapılması için üniversiteler arasında protokol imzalandı.

BEUN’da Rektörlük Senato Salonu’nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bilecik Şey Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Karatekin Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir yer aldı.

Üniversitelerin iş birliğini arttırmak ve ortak akıl ile çalışmalar yapmak amacıyla düzenlenen toplantıda Oruç’un girişimleriyle, kadın ve çocuğa yönelik şiddeti önleme konulu çalışmaların yapılması masaya yatırıldı. 12 üniversitenin rektörü bu kapsamda hazırlanan protokolü imzalamasıyla birlik üyesi 18 üniversite bu konuda ortak çalışmalar yapacak.

Kadın ve çocuğa yönelik şiddetin gündem olduğu dönemde, Külliye’deki rektörler toplantısında; rektörler ile kahve içerken böyle bir çalışma fikrinin ortaya çıktığını anlatan Saadet Oruç, “Sayın rektörlerimizi kahveye davet ettim. O dönem, kadın ve çocuk cinayetleri gündemdeydi. Bu konuda saha araştırması çok önemli, akademiye çok önemli görevlerin düştüğünü düşünüyorum. Ülkemizin belli bir bölgesindeki birtakım sosyal sorunlar, sadece kadın, çocuk cinayetleri değil; diğer konularda da farklı bölgedeki bir üniversite saha araştırmaları ve istatistik araştırmasında önemli bir rol oynayabilir. İmzalanacak protokolün çok önemli sonuçları olacağını düşünüyorum” dedi.