Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Sezaryenle doğan kedi, sütanne bulunmazsa ölecek

        ZONGULDAK'ta bir hayvanseverin kanaması olduğunu fark ederek veteriner kliniğine getirdiği sokak kedisinin dünyaya getirdiği 3 yavru hayata tutunamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezaryenle doğan kedi, sütanne bulunmazsa ölecek
        ABONE OL

        ZONGULDAK’ta bir hayvanseverin kanaması olduğunu fark ederek veteriner kliniğine getirdiği sokak kedisinin dünyaya getirdiği 3 yavru hayata tutunamadı. 4’üncü yavru, sezaryenle dünyaya getirildi. Veteriner Hekim Gökmen Koç, “Anne kedi, diğer yavrularda olduğu gibi bu yavrusuyla da şu anda ilgilenmiyor. Anne sağlığına kavuşacak ancak sütanne bulamazsak bu yavrumuzu da kaybetme riski var” dedi.

        Kentte geçen hafta bir hayvansever, sokakta kanaması olduğunu gördüğü sokak kedisini, bir veteriner kliniğine getirdi. Gebe olduğu anlaşılan kedi tedavi altına alındı. Ultrasonla yapılan incelemede 4 yavru olduğu tespit edildi. Daha sonra kedinin normal doğumu başladı. Yavrulardan biri ölü doğarken, biri doğum kanalında sıkıştı. Sıkışan yavru kedi için sezaryenle doğum yaptırıldı. Normal doğan 2 yavru ise hayata tutunamadı. Anne ve yavru kedi klinikte tedavi altına alındı.

        ‘SÜTANNEYE İHTİYACIMIZ VAR’

        Yavru kedinin hayata tutunması için sütanne bulunması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Gökmen Koç, “Kedimiz yaklaşık bir hafta önce ağır bir enfeksiyonla hayvansever bir vatandaş tarafından bize getirildi. Yaptığımız tahlillerde karnında yoğun bir enfeksiyon olduğunu fark ettik. Yavruların durumunu görmek için hemen ultrasona başvurduk. Kedinin karnında 4 yavru gördük. 4 yavrunun da kalp atımı vardı. Hemen antibiyotik tedavisine başladık. Kanamanın durduğunu görünce normal doğumu beklemek zorunda kaldık. Doğum başladığında dört yavrudan 3’ü doğdu, ancak 1’i ölü diğer 2’si canlı doğdu. Bu 2 yavru da öldü. Son yavru kanalda sıkıştı. Bu yavruyu da sezaryenle birlikte hayata bağladık. Şu an yavru iyi görünüyor ancak sütanneye ihtiyacımız var. Yoksa yavrunun durumu kötüye gidecek. Anne, diğer yavrularda olduğu gibi bu yavrusuyla da şu anda ilgilenmiyor. Anne sağlığına kavuşacak ancak dediğimiz gibi sütanne bulamazsak bu yavrumuz da kaybetme riski var” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD'a soruşturma
        TÜSİAD'a soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta heyelan; 1 ev tahliye edildi, yol trafiğe kapatıldı
        Zonguldak'ta heyelan; 1 ev tahliye edildi, yol trafiğe kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 2 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 2 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta kaçak 2 maden ocağı patlayıcı ile imha edildi
        Zonguldak'ta kaçak 2 maden ocağı patlayıcı ile imha edildi
        Zonguldak'ta çöp konteynerinin yanına terk edilen köpek yavrusu yuvaya kavu...
        Zonguldak'ta çöp konteynerinin yanına terk edilen köpek yavrusu yuvaya kavu...
        Çöp konteynerinin yanına bırakılan yavru köpeği sahiplendiler
        Çöp konteynerinin yanına bırakılan yavru köpeği sahiplendiler
        Zonguldak'ta Gülüç Belediye Başkanlığına Sadık Kara seçildi
        Zonguldak'ta Gülüç Belediye Başkanlığına Sadık Kara seçildi