Zonguldak'ta köy yolları kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anteni temizlemek isteyen öğretmen düşüp öldü (4)
UMKEEKİPLERİ METRELERCE YÜRÜYEREK HASTALARA ULAŞTIZonguldak'ta 5 gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle birçok yol kapanırken, ambulanslar da bazı vakalara ulaşmakta güçlük çekti.
UMKEEKİPLERİ METRELERCE YÜRÜYEREK HASTALARA ULAŞTI
Zonguldak'ta 5 gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle birçok yol kapanırken, ambulanslar da bazı vakalara ulaşmakta güçlük çekti. Zorlu koşullar için gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ambulans ekibinin ulaşamadığı vakalara müdahale etti. Bahçelievler Mahallesi’nde yalnız yaşayan İmdat Ünver (81) solunum sıkıntısı şikayetiyle yardım isterken, sağlık ekibi, kardan dolayı kapanan dik yokuştan çıkamayınca UMKE’den yardım talebinde bulundu. Destek çağrısı üzerine bölgeye ulaşan UMKE ekibi, 500 metrelik dik yokuşu çıkarak, Ünver’e ilk müdahalesini yaptı. Özel sedyeyle yokuştan indirilen Ünver, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
1 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER
Beycuma beldesi Ayvatlar köyünde de göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısıyla yardım çağıran 90 yaşındaki hastaya ambulans, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşamadı, devreye UMKE birimi girdi. Kar yağışı altında 1 kilometrelik mesafeyi yürüyen UMKE ekibi, hastaya ulaştı. Zorlu arazi koşullarına rağmen hasta, özel sedyeyle yolun ulaşıma açık olan kısmına kadar taşındı. Ambulansa teslim edilen hasta, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
113 KÖY YOLU AÇILDI
Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sabah saatlerinde 158 köy yolu ulaşıma kapalıyken, yapılan çalışmayla 113 köy yolu ulaşıma açıldı. 45 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
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