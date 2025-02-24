Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta köy yolları kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anteni temizlemek isteyen öğretmen düşüp öldü (4)

        UMKEEKİPLERİ METRELERCE YÜRÜYEREK HASTALARA ULAŞTIZonguldak'ta 5 gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle birçok yol kapanırken, ambulanslar da bazı vakalara ulaşmakta güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 01:02 Güncelleme: 24.02.2025 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta köy yolları kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anteni temizlemek isteyen öğretmen düşüp öldü (4)
        ABONE OL

        UMKEEKİPLERİ METRELERCE YÜRÜYEREK HASTALARA ULAŞTI

        Zonguldak'ta 5 gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle birçok yol kapanırken, ambulanslar da bazı vakalara ulaşmakta güçlük çekti. Zorlu koşullar için gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ambulans ekibinin ulaşamadığı vakalara müdahale etti. Bahçelievler Mahallesi’nde yalnız yaşayan İmdat Ünver (81) solunum sıkıntısı şikayetiyle yardım isterken, sağlık ekibi, kardan dolayı kapanan dik yokuştan çıkamayınca UMKE’den yardım talebinde bulundu. Destek çağrısı üzerine bölgeye ulaşan UMKE ekibi, 500 metrelik dik yokuşu çıkarak, Ünver’e ilk müdahalesini yaptı. Özel sedyeyle yokuştan indirilen Ünver, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        1 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

        Beycuma beldesi Ayvatlar köyünde de göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısıyla yardım çağıran 90 yaşındaki hastaya ambulans, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşamadı, devreye UMKE birimi girdi. Kar yağışı altında 1 kilometrelik mesafeyi yürüyen UMKE ekibi, hastaya ulaştı. Zorlu arazi koşullarına rağmen hasta, özel sedyeyle yolun ulaşıma açık olan kısmına kadar taşındı. Ambulansa teslim edilen hasta, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        113 KÖY YOLU AÇILDI

        Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sabah saatlerinde 158 köy yolu ulaşıma kapalıyken, yapılan çalışmayla 113 köy yolu ulaşıma açıldı. 45 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!

        Benzer Haberler

        Solunum sıkıntısı çeken 81 ve 90 yaşındaki hastaların imdadına UMKE yetişti
        Solunum sıkıntısı çeken 81 ve 90 yaşındaki hastaların imdadına UMKE yetişti
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yarın eğitime ara verildi
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yarın eğitime ara verildi
        Zonguldak'ta muhtar, ambulans için traktörüyle karlı yolu açtı
        Zonguldak'ta muhtar, ambulans için traktörüyle karlı yolu açtı
        Zonguldak'ta 111 köy yolu kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anten...
        Zonguldak'ta 111 köy yolu kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anten...
        Zonguldak'ta 111 köy yolu kardan kapandı, okullar tatil edildi (2)
        Zonguldak'ta 111 köy yolu kardan kapandı, okullar tatil edildi (2)
        Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi
        Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi