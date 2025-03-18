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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan alternatif tören tepkisi

        ZONGULDAK Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP'nin düzenlediği alternatif törene katılanlara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:30
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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan alternatif tören tepkisi
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        ZONGULDAK Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP’nin düzenlediği alternatif törene katılanlara tepki gösterdi. Hacıbektaşoğlu, Valilik binasının balkonundan bağırarak, “Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı, ayıp” dedi.

        Zonguldak’ta Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla saat 10.00’da Valilik binası önünde resmi tören düzenlendi. Saat 14.00’te ise CHP’liler, Valilik binası önündeki Şehitler Anıtı’nda alternatif tören yaptı. Bu sırada yağmur da başladı. Katılımcılar yağmurdan korunmak için Valilik binası girişi önünde törene devam etti. Bu sırada binanın balkonuna çıkan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif törene katılanlara tepki gösterdi. Vali Hacıbektaşoğlu balkondan, “Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı, ayıp. Ayıp, ayıp. Nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Çok ayıp. Ne yargıdan anlıyorsunuz ne ihtardan anlıyorsunuz ne insanlıktan anlıyorsunuz. Ayıp” dedi. Vali Bektaşoğlu, tepkisinin ardından binanın içine geri girdi. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural’ın da aralarında bulunduğu grup da Vali Hacıbektaşoğlu’na tepki gösterdi. Kalabalık, törenin tamamlanmasının ardından dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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