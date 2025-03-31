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        Yanmış cesedi bulunan Afgan madenci davasında reddihakim itirazı reddedildi

        ZONGULDAK'ta yanmış cesedi bulunan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, reddihakim itirazı üst mahkeme tarafından reddedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:10
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        Yanmış cesedi bulunan Afgan madenci davasında reddihakim itirazı reddedildi
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        ZONGULDAK'ta yanmış cesedi bulunan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, reddihakim itirazı üst mahkeme tarafından reddedildi. Üst mahkeme kararında, reddihakim için yeterli delilin sunulmadığı ve talebin duruşmayı uzatmak için yapıldığını belirterek, itirazın reddine karar verdi.

        Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SANIKLAR İÇİN ÇEŞİTLİ CEZALAR İSTENDİ

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de 'Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri belirtildi. 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, 4'üncü duruşmada mütalaa sunuldu. Mütalaada; Nourtani'nin iş kazası geçirdiği, ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile vinç operatörü S.K.'nin 'Taksirle ölüme neden olma' ile delil karartma suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Benzine çakmak çaktığını itiraf eden Ahmet Aydın ve tutuksuz sanık E.D. yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği, delil kararttığı gerekçesiyle 8'er yıla kadar, A.Ç. hakkında ise bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

        DOSYAYA YENİ GÖRÜNTÜLER GİRDİ

        Yargılama süreci devam ederken; Nourtani'nin kaçak ocakta çalışmaya başlamadan üstünü değiştirdiği zamanki son görüntüleri, sanıklardan Hakan Körnöş ve Ahmet Aydın'ın benzin aldığı anlar ile Nourtani'nin kıyafetlerinin diğer sanıklar tarafından sobada yakıldığı görüntüler ortaya çıktı. Davanın 5'inci duruşmasında, Nourtani'nin ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mahkeme heyetinin adil ve tarafsız yargılama yapmadığını ve tüm taleplerinin hukuka aykırı olarak gerekçesiz şekilde reddedildiğini öne sürerek reddihakim talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi somut delil olmadığı ve yargılamayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle reddetti. Duruşma, üst mahkemeye itiraz süreci için ertelendi. Şeker, üst mahkeme olan Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 35 sayfalık dilekçe sunarak itirazda bulundu.

        DURUŞMA 11 NİSAN'DA

        Avukat Şeker'in itirazını değerlendiren Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, "Katılan vekilinin heyetin reddini gerektirecek delilleri dilekçesinde göstermemiş olduğu, ret isteminin tüm dosya kapsamından duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığının anlaşıldığı, katılan vekilinin dilekçesinde bahsettiği hususların heyetin reddini gerektirecek mahiyette olmadığı, bu nedenlerle katılan vekilinin heyetin reddi talebinin ve itirazlarının reddine karar vermek gerekmiş" ifadelerini kullanarak 'yerinde görülmeyen itirazın reddine' kararını oy birliği ile verdi. Diğer yandan dava ile ilgili duruşma, 11 Nisan'da Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

        Galeri
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        Galeri
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