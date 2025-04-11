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        Zonguldak Alaplı'da kar yağışı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:00
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        Zonguldak Alaplı'da kar yağışı
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        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Alaplı ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu. Yağışı nedeniyle ilçedeki fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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