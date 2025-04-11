Zonguldak Alaplı'da kar yağışı

Alaplı ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu. Yağışı nedeniyle ilçedeki fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

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