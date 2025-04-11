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        Zonguldak'ta 2 katlı ev alev alev yandı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında iki katlı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:49 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:55
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        Zonguldak'ta 2 katlı ev alev alev yandı
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        ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında iki katlı kullanılamaz hale geldi.

        Alaplı ilçesinde akşam saatlerinde Alioğlu köyü Pircioğlu Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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