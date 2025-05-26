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        Zonguldak'ta kaçak 7 maden ocağı imha edildi

        ZONGULDAK'ta kaçak olduğu belirlenen 7 kömür ocağı, patlayıcı madde ile imha edilerek kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:58
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        Zonguldak'ta kaçak 7 maden ocağı imha edildi
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        ZONGULDAK'ta kaçak olduğu belirlenen 7 kömür ocağı, patlayıcı madde ile imha edilerek kapatıldı.

        Polis ve jandarma ekipleri, son 1 haftada kentteki 21 ocağı denetledi. Denetimler sırasında 7 ocağın kaçak olduğu belirlendi. Ayrıca denetimlerde 11 ton kömür ile 140 metre ray ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı maddeyle imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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