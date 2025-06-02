Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı (2)

        TUTUKLANDIZonguldak'ınEreğli ilçesinde bir restoranda içinde olduğu tuvaletin kapısını çalmalarından dolayı tartıştığı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 22:30 Güncelleme: 02.06.2025 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TUTUKLANDI

        Zonguldak’ınEreğli ilçesinde bir restoranda içinde olduğu tuvaletin kapısını çalmalarından dolayı tartıştığı E.K.G. (21) ve E.S.’yi (21) bıçakla yaralayan Y.K.'nın (30) gözaltı işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanan Y.K cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı
        Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı
        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'...
        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'...
        İlk yüzer doğal gaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        İlk yüzer doğal gaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        İlk yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        İlk yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'n...
        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'n...
        Gece balkondan düşen Elif'in sabah cansız bedeni bulundu
        Gece balkondan düşen Elif'in sabah cansız bedeni bulundu