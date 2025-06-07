Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Eti temizlenen yağ ve kemikler sokağa bırakıldı

        ZONGULDAK'ta kesilip temizlenen kurban etlerinden arta kalan yağ ve kemikler sokak ortasına bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eti temizlenen yağ ve kemikler sokağa bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK'ta kesilip temizlenen kurban etlerinden arta kalan yağ ve kemikler sokak ortasına bırakıldı.

        Olay, Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'nde meydana geldi. Apartman ve iş yerlerinin bulunduğu sokakta yol kenarına, kesilen kurbanın parçaları bırakıldı. Bırakılan hayvan parçalarının etlerinin iyice sıyrıldığı, geriye sadece kemik ve yağ kaldığı görüldü. Atıkları bırakanların belirlenmesi için zabıta ekipleri çalışma başlattı.

        ‘ALLAH RAZI OLSUN KOYANDAN’

        Arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Mehmet Eriş, "Güzel görünüyor. Kemik kedi veya köpekler için, bu bayram düşünülmüş demek ki, Allah razı olsun koyandan. Görüntü kötü ama tabakta servis yapılmayacağı için bence uygun yani. Belki biraz daha köşeye koysalar daha iyi olabilirdi" dedi.

        ‘KOKU YAPAR’

        Görüntüden rahatsız olduğunu söyleyen Tolga Levent, "Bence çok iğrenç, atılmaz böyle. Hayvanlar yesin diye atılmış ama böyle ulu orta olmaz. Koku yapar, rahatsızlık verici" diye konuştu.

        Belediye yetkilileri, hayvan parçalarının sokağa atılmasının cezai yaptırımı olduğunu, belirlenen yerlerde hayvan parçalarının toplandığını ifade ederken zabıta ekipleri inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Köy okulunda hayvancılık ve tarımla eğitim
        Köy okulunda hayvancılık ve tarımla eğitim
        Zonguldak ve Düzce'de sıcaktan bunalanlar sahil ve mesire alanlarında serin...
        Zonguldak ve Düzce'de sıcaktan bunalanlar sahil ve mesire alanlarında serin...
        Bayramın ilk günü sahile akın ettiler
        Bayramın ilk günü sahile akın ettiler
        Zonguldak'ta evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Özel öğrenciler, doğa bilincini toprağa dokunarak öğreniyor
        Özel öğrenciler, doğa bilincini toprağa dokunarak öğreniyor
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklama...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan "kaçak madencilikle mücadele" açıklama...