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        Zonguldak'ta 2 kaçak maden ocağı imha edildi

        ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen 2 ocak, patlayıcı kullanılarak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:40
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        Zonguldak'ta 2 kaçak maden ocağı imha edildi
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        ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen 2 ocak, patlayıcı kullanılarak imha edildi.

        Kentte polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan 9 denetimde, 2 maden ocağında kaçak kömür üretimi yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde 3 el yapımı dinamit ve 1 yarı el yapımı dinamit ele geçirildi. Kaçak maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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