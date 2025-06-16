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        Mağazadan hırsızlık kamerada

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çocuğu ile birlikte bir iş yerine giren kişinin bilezik, küpe ve bazı eşyaları çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:59 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:05
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        Mağazadan hırsızlık kamerada
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde çocuğu ile birlikte bir iş yerine giren kişinin bilezik, küpe ve bazı eşyaları çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 6 Haziran’da ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir bijuteri dükkanında meydana geldi. İş yerine çocuğu ile birlikte gelen bir kadın, reyonlarda satılan ürünleri çalarak çantasına koydu. Bir süre iş yerinin içinde gezinen kadın 8 bilezik, 5 küpe, göz kalemi ve birçok ürünü çalıp çantasına koyduktan sonra bujiteri dükkanından çıktı. Çalışanların ürünlerin eksik olduğunu fark etmesi üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, şüphelinin reyonlardan çaldığı malzemeleri çantasına koyduğu anlar kameralara yansıdı.

        İş yeri sahibinin olayla ilgili şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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