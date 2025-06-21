Park halindeyken alev alan otomobildeki yangın, iş makinesiyle dökülen suyla söndürüldü

Yangın, saat 16.00 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köyünde meydana geldi. Akın Karaman’a ait 67 AEM 984 plakalı otomobil, park halindeyken yanmaya başladı. Çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada olay yerinden geçen iş makinesi operatörü, dere kenarından kepçesine su doldurarak yanan aracın üzerine döktü ve yangını söndürdü. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.

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