Zonguldak'ta 5 katlı binada patlama; 3'ü ağır, 7 yaralı (2)

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Velioğlu Mahallesi'nde meydana gelen patlamada yaralı sayısı 7'ye yükseldi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Celal Pehlivan (40) ile Ayşe Polat (49) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan Sabahat Dikbaş (52) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken; eşi Yaşar Dikbaş, kızı Songül Dikbaş (28) ile patlamaya merdivenlerde yakalanan Nebahat Topçu (55) ve Veli Musluer (51) Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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