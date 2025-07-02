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        Zonguldak'ta 18 yavru domuz görüldü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinin merkezine yakın bir noktada 18 yavru domuz, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 23:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:05
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        Zonguldak'ta 18 yavru domuz görüldü
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinin merkezine yakın bir noktada 18 yavru domuz, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

        Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi, Korubaşı Mahallesi TOKİ Evleri mevkisinde meydana geldi. 18 yavru domuz sokakta dolaşırken görüldü. Yetişkin domuzlar görünmezken, o anları yoldan geçen bir sürücü cep telefonu ile kaydetti. Yavru domuzlar, sürücünün seslenmesi ve kornaya basması üzerine etrafa kaçıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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