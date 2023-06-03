Zonguldak'ta sanayi sitesindeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi serbest bırakıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sanayi sitesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Patlama sonrasında gözaltına alınan A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozlu Sanayi Sitesi'nde dün hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık personeli, iş yerinde çalışan Nevzat K'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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