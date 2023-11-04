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        AK Parti'li gençler Zonguldak, Karabük ve Düzce'de İsrail'in saldırılarını protesto etti

        AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:57
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        AK Parti'li gençler Zonguldak, Karabük ve Düzce'de İsrail'in saldırılarını protesto etti
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        AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde toplanan grup, "Filistin'de zulme dur de", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Ey dünya, daha kaç çocuk ölmeli?", "İsrail savaş suçlusudur" yazılı pankart ve dövizler açarak sloganlar attı.

        AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları Başkanı Benhur Özübek, yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu söyledi.

        Özübek, her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail'in tarihe bir kez daha adını kara lekeyle yazdırdığını kaydetti.

        Protestoya AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan da katıldı.

        - Karabük

        Karabük'te İsrail'in saldırılarını protesto etmek için 100. Yıl Mahallesi'nde toplanan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Kitap Kafe'ye kadar yürüdü.

        "Filistin'de zulme dur de", "Filistin elbet özgür olacak" ve "Kudüs Müslümanın kırmızı çizgisidir" yazılı dövizlerin taşındığı yürüyüşte sloganlar atıldı.

        AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ar, yaptığı açıklamada, 2 milyonun insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastanelerin bombalanmaya devam ettiğini ve Netanyahu hükûmetinin soykırım suçu işlediğini kaydetti.

        Ar, savaş hukukunun, insan haklarının ihlal edildiğini, uluslararası hukukun tanınmadığını, tüm bunların dünyanın gözü önünde yapıldığını belirtti.

        - Düzce

        Düzce'de AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

        Burada basın açıklaması yapan AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana ve dökülen göz yaşlarına "Dur" demek için toplandıklarını belirterek şöyle konuştu:

        "Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz; bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç, Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır."

        Açıklamanın ardından tekbir getiren gruptakiler "Kahrolsun İsrail", "Oluk oluk kan aksa özgür kalacak El Aksa" sloganları attı.

        Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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