TTK Kozlu Müessesesinde yarı mekanize üretim panosu açıldı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde yarı mekanize üretim panosu hizmete alındı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde yarı mekanize üretim panosu hizmete alındı.
Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 08.00-16.00 vardiyası öncesi 3. Kartiyede yeni açılan yarı mekanize üretim panosu için gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi.
Törende, yeni mekanize üretim panosunda kazasız çalışma ve üretim dileğiyle kurban kesildi. Maden işçileri, törenin ardından maden ocağına inerek mesailerine başladı.
Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür yardımcıları Fazlı Uncu ve Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kurum müdürleri, sendika yöneticileriyle maden işçileri katıldı.
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