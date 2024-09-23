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        Zonguldak'ta abartı egzozlu araç kullanan kişiye 7 bin 945 lira ceza kesildi

        Zonguldak'ta aracında abartı egzoz ve havalı süspansiyon bulunan sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 19:41 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:45
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        Zonguldak'ta abartı egzozlu araç kullanan kişiye 7 bin 945 lira ceza kesildi
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        Zonguldak'ta aracında abartı egzoz ve havalı süspansiyon bulunan sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Gazipaşa Caddesi'nde gerçekleştiren denetimde O.A'nın kullandığı 34 ZT 6711 plakalı otomobil durduruldu.

        Ekiplerce yapılan incelemede araçta abartı egzoz ve havalı süspansiyon tespit edildi.

        Sürücüye 7 bin 945 lira para cezası verildi, araç da trafikten men edildi. Sürücü ceza makbuzunu aldıktan sonra bölgeden ayrılırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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