Zonguldak'ta abartı egzozlu araç kullanan kişiye 7 bin 945 lira ceza kesildi
Zonguldak'ta aracında abartı egzoz ve havalı süspansiyon bulunan sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı.
Zonguldak'ta aracında abartı egzoz ve havalı süspansiyon bulunan sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Gazipaşa Caddesi'nde gerçekleştiren denetimde O.A'nın kullandığı 34 ZT 6711 plakalı otomobil durduruldu.
Ekiplerce yapılan incelemede araçta abartı egzoz ve havalı süspansiyon tespit edildi.
Sürücüye 7 bin 945 lira para cezası verildi, araç da trafikten men edildi. Sürücü ceza makbuzunu aldıktan sonra bölgeden ayrılırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
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