Zonguldak'ta abartı egzozlu araç kullanan kişiye 7 bin 945 lira ceza kesildi

Sürücüye 7 bin 945 lira para cezası verildi, araç da trafikten men edildi. Sürücü ceza makbuzunu aldıktan sonra bölgeden ayrılırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ekiplerce yapılan incelemede araçta abartı egzoz ve havalı süspansiyon tespit edildi.

Zonguldak'ta aracında abartı egzoz ve havalı süspansiyon bulunan sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı.

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