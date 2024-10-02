Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Öte yandan ekipler, Üzülmez ve Acılık derelerinin denize sürüklediği atıkların biriktiği Zonguldak Limanı'nda temizlik yapıyor.

Bu arada yağışın etkisiyle dere ve yollardan gelen balçıklı sular nedeniyle kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Çaydamar ile Mithatpaşa mahallelerinde heyelan sonrası çökme olan bazı yollarda da onarım çalışması başlatan ekipler, iş makineleri yardımıyla enkazları kaldırıyor.

Zonguldak Belediyesi, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, kentte 2 gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası sel sularının çekilmesiyle zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

Zonguldak'ta kuvvetli yağışın yol açtığı zararın tespiti için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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