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        Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümü çöktü

        Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 00:25 Güncelleme: 05.10.2024 - 00:31
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        Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümü çöktü
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        Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

        Zonguldak-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkisinde daha önce meydana gelen heyelanların ardından yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü.

        Kara yolunu kullananların ihbarıyla bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Çökmenin devam ettiği bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametindeki geçişlere tedbir amaçlı kontrollü şekilde izin veriyor.

        Karayolları ekipleri de bölgede iş makineleriyle hazır bulunuyor.

        Bölgedeki heyelan anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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