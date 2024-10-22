Zonguldak'ta öğrenci ve ailelerine kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "Kitaplarla Büyülenin" projesi kapsamında söyleşi, masal ve yazarlık atölyesi ile imza günü gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde, yazar Sultan Serdar Doksöz tarafından 3 gün boyunca öğrenci ve öğretmenlerle söyleşi, masal ve yazarlık atölyesi ile imza günü gerçekleştirildi.

Doksöz yazdığı masalları öğrencilerine anlatarak onların hayal dünyalarını zenginleştirerek yaratıcı dünyalarında yolculuğa çıkardı.

Öğrencilere ve ailelerine okuma ve yazma sevgisi aşılanan etkinlikte, Doksöz yazarlık atölyesinde öğretmenlere yazarlık yolculuklarında rehberlik etti.

Öte yandan köy okulunu da ziyaret eden Doksöz, öğrencilere masallar anlatıp sohbetler gerçekleştirdi.

Proje kapsamında 4 yazarın daha ilçeyi ziyaret edeceği belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, yaptığı açıklamada, öğrenciler ve ailelerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı, bu sayede aile içinde bir okuma kültürü oluşturabilmeyi amaçladıklarını belirterek, "Kitap okuma, bireylerin hayal gücünü geliştirmesinin yanı sıra kelime dağarcığını zenginleştirir ve eleştirel düşünme becerilerini artırır. Bu projeyle hem çocukların hem de ailelerinin kitaplarla daha fazla etkileşimde bulunmasını hedefliyoruz. Etkinliklerimiz aracılığıyla aileleri de sürece dahil etmek ve onlara okumanın önemini anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.