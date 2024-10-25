Zonguldak'tan kısa kısa

SAÜ heyeti, Özölçer'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Sakarya Üniversitesi (SAÜ ) rektör yardımcıları Prof. Dr. Özer Köseoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum ile SAÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ve BAP Koordinatörü Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler'i makamında ağırladı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hamza Çeştepe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BEUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Ahmet Zengin Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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