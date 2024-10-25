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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) "Cumhuriyet: Geçmişten Geleceğe 101 Yıl" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:13 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:18
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) "Cumhuriyet: Geçmişten Geleceğe 101 Yıl" konferansı gerçekleştirildi.

        BEUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Ahmet Zengin Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Melek Toparlak Şahin, yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden Cumhuriyet'e geçiş sürecinde yaşanan siyasi gelişmelere değindi.

        "Cumhuriyet" kavramının geçmişte yaşanan gelişmelerle bağlantısını anlatan Şahin, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kültürel, toplumsal ve iktisadi alanlarda yaşanan gelişmelerin yansımalarından bahsetti.

        Konferans sonunda Şahin'e, teşekkür belgesi takdim edildi.

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hamza Çeştepe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        - BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer'e ziyaret

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Sakarya Üniversitesi (SAÜ ) rektör yardımcıları Prof. Dr. Özer Köseoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum ile SAÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ve BAP Koordinatörü Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler'i makamında ağırladı.

        SAÜ heyeti, Özölçer'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

        Ziyarette, üniversitelerin akademik alanda gerçekleştirdikler çalışmalar ele alındı.

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