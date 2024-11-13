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        Zonguldak'ta devrilen otomobilde sıkışan çift yaralandı

        Zonguldak'ta devrilip ters dönen otomobilde sıkışan çift yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:03
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        Zonguldak'ta devrilen otomobilde sıkışan çift yaralandı
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        Zonguldak'ta devrilip ters dönen otomobilde sıkışan çift yaralandı.

        D.A'nın (75) kullandığı 67 DC 154 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolu Köroğlu köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ile eşi D.A. (70) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, çifti sıkıştığı yerden çıkardı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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