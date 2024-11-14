Zonguldak'ta eski kız arkadaşı ve ablasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Bu arada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kız kardeşlerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Zonguldak'ta tartıştığı eski kız arkadaşını ve onun ablasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

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