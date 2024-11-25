Zonguldak'tan kısa kısa
Zonguldak Barosunca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
Zonguldak Barosunca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
Baronun Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Övül Tuğba Gökalp, kurumda yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, bugüne dek süren eşitlik ve insan hakkı mücadelesi olduğunu söyledi.
Kadınları şiddetten koruyan yasaların, bağlı oldukları uluslararası sözleşmelerin kadını korumak için yeterli olduğunu bir kez daha hatırlattıklarını belirten Gökalp, "Yasaların etkin ve eksiksiz uygulanmasını sağlama görevini üstlenen kişi, kurum ve kuruluşları samimiyetle görevlerini ifa etmeye davet ediyoruz." dedi.
- "Kadına şiddetle mücadele etmek sorumluluktur"
Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar da yayımladığı mesajla kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
Yalnızca bireylere zarar vermekle kalmayan kadına yönelik şiddetin, aileleri, toplumu ve geleceği derinden etkileyen insanlık suçu olduğuna değinen Ulupınar, şunları kaydetti:
"Kadınların maruz kaldığı her türlü şiddet, medeniyet değerlerine, adalete ve insan haklarına aykırı. Bu nedenle kadına şiddetle mücadele etmek sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Belediye olarak kadınlarımızın güçlü, özgür ve güven içinde yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın her alanında hak ettikleri yeri alabilmeleri adına projeler geliştirmeye, eğitim faaliyetleri düzenlemeye ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
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