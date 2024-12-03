Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı

Kayıtlarda, ayı ve domuz sürüsünün bir süre oldukları yerde bekledikten sonra ormanın iç kısımlarına doğru gittiği görülüyor.

Dirgine köyündeki ormanlık alanda gezinti yapan Tuncay Sakallı, farklı mesafelerde ayı ve domuz sürüsüyle karşılaştı. Sakallı, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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