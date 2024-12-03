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        Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ayı ve domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:48
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        Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ayı ve domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Dirgine köyündeki ormanlık alanda gezinti yapan Tuncay Sakallı, farklı mesafelerde ayı ve domuz sürüsüyle karşılaştı. Sakallı, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Kayıtlarda, ayı ve domuz sürüsünün bir süre oldukları yerde bekledikten sonra ormanın iç kısımlarına doğru gittiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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