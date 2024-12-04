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        Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi

        Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:45
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        Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi
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        Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne ait kuyubaşında düzenlenen törende, iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Törende konuşan TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, çıkartılacak her bir ton kömüre ülkenin ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu bilinç ve şuurla çalıştığınızı biliyorum. Yine bu şekilde çalışarak verimli, uygun, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek, yer altından çıkan en değerli madenin insan olduğu bilinciyle çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

        Madencilere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın selamını ileten Kiraz, işçilere kazasız belasız çalışmalar diledi.

        Maden işçisi Sefer Bayrak da madenciliğin zor bir meslek olduğunu, ülke ekonomisine madencilerin önemli katkılar sağladığını kaydetti.

        Yer altında madencinin canının yine madenciye emanet olduğunu anlatan Bayrak, "Çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanmak, onların vatana millete hayırlı bir evlat olması için madenin zor şartlarında mücadelemizi verdik. Her zaman kazaya maruz kalınabilecek bir meslek. Onun için her zaman arkadaşlarımızla 'Hayırlı işler, Allah kazasız belasız çalışmak nasip etsin.' şeklinde söyleriz." ifadelerini kullandı.

        15 yıllık madenci Ferhan Ay ise madencilerin hayatın her anında, ne zaman desteklerine ihtiyaç duyulursa orada olacaklarını dile getirerek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini çünkü madenciliğin korkusuz bir meslek olduğunu sözlerine ekledi.

        Mevlit şekeri dağıtılan törenin sonunda kurum ve sendika yöneticileri ile maden işçileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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