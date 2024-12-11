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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:34
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        İlçeye şehir dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Gülüç beldesinde durumundan şüphelenilen iki araç durduruldu.

        Araçlarda ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler Y.Ö, K.T. ve İ.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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