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        CHP'li Demir ve Karatepe, Zonguldak'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir ve Yalçın Karatepe, Zonguldak'ta basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:46
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        CHP'li Demir ve Karatepe, Zonguldak'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir ve Yalçın Karatepe, Zonguldak'ta basın mensuplarıyla buluştu.

        CHP'nin ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla ülke genelinde başlatılan tur kapsamında kente gelen heyet, partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

        Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her köşesini karış karış dolaştıklarını belirterek, "İş insanlarımızla, esnafımızla, halkımızla, emeklilerimizle, asgari ücretlilerimizle, tüm emekçilerle ve meslek örgütleriyle bir araya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin yazmakta olduğu ekonomi programının temel ilkelerini anlatıyoruz ve bu ilkeler ışığında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz." diye konuştu.

        Ekonomik programlarının temelinin, halkçı, adil paylaşımı esas alan ve refahı vatandaşla buluşturmayı hedefleyen anlayışa dayandığını dile getiren Demir, "hukukun üstünlüğünün esas alındığı ve her vatandaşın adalete tam güven duyduğu Türkiye" hedeflediklerini, ancak böyle bir ortamda ekonomik programın başarıyla hayata geçeceğine inandıklarını söyledi.

        Karatepe de Zonguldak'ın demirin, çeliğin ve kömürün üretildiği yer olduğuna değinerek, hak mücadelesinin önünün kesilmesine izin vermeyecek bir ülke için siyaset yaptıklarını kaydetti.

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Karatepe ve Demir, konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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