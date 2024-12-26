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        Zonguldak'ta çıkan kavgada 3 kişi keser ve bıçakla yaralandı

        Zonguldak'ta çıkan kavgada keser ve bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:16
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        Zonguldak'ta çıkan kavgada 3 kişi keser ve bıçakla yaralandı
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        Zonguldak'ta çıkan kavgada keser ve bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Barış K, Tülay K. ve eşi Tayfur K. keser ve bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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