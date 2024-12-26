Zonguldak'ta çıkan kavgada 3 kişi keser ve bıçakla yaralandı
Zonguldak'ta çıkan kavgada keser ve bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta çıkan kavgada keser ve bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Barış K, Tülay K. ve eşi Tayfur K. keser ve bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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