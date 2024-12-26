Zonguldak'ta çıkan kavgada 3 kişi keser ve bıçakla yaralandı

Kavgaya dönüşen olayda, Barış K, Tülay K. ve eşi Tayfur K. keser ve bıçakla yaralandı.

Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

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